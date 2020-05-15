Санкт-Петербург, , 18:41 — REGNUM Власти Ленинградской области расширили список дополнительных мер поддержки своих жителей в период пандемии коронавируса. Регион выплатит по 3000 рублей на каждого ребенка в возрасте с 16 до 18 лет льготникам, а также безработным и приостановившим работу индивидуальным предпринимателям. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба областной администрации.

Соответствующее решение было принято губернатором региона Александром Дрозденко. На дополнительные меры смогут рассчитывать многодетные и малоимущие семьи, в которых детям 16−17 лет. Для этого в мае из областного бюджета будет выплачено по 3 тысячи рублей на каждого ребенка из семей льготных категорий, родившегося в период с 01 июня 2002 года по 01 июля 2004 года.

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Губернатор Ленобласти отметил, что в апреле региональные власти уже сделали разовые выплаты всем многодетным, малообеспеченным и семьям с детьми-инвалидами в размере 3000 рублей в возрасте детей от года до 18 лет.

«Учитывая, что сегодня федеральные выплаты приходят на всех детей, за исключением возраста старше 16 лет и до 18 лет, мы приняли решение, что все эти семьи получат разовые выплаты из бюджета Ленинградской области в размере 3000 рублей, но уже на детей в возрасте с 16 до 18 лет. Мы эти разовые выплаты продлеваем», —заявил Александр Дрозденко.

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Он также добавил, что единоразовые выплаты будут начислены также на детей 16−17 лет в семьях, где один из родителей потерял работу и встал на учет в центр занятости, либо индивидуальный предприниматель, код деятельности которого не позволяет работать в период ограничений.

Всего на выплаты будет направлено 9,369 млн рублей. Средства будут перечислены автоматически, то есть заявления на них писать не потребуется.

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