Санкт-Петербург, , 13:28 — REGNUM В Ленинградской области в связи с мерами по нераспространению коронавируса единовременные выплаты на детей получили более 47 тысяч семей. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

К 1 мая выплаты по три тысячи рублей на ребенка в связи с введенными ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции автоматически получил 47 891 житель региона.

«Это многодетные и малообеспеченные семьи. В общей сложности сумма выплат составила 148,8 млн рублей», — отметили в областной власти.

По данным областного комитета по социальной защите населения, в настоящее время на рассмотрении находятся заявления еще 400 человек из этой же категории. Ранее они не были получателями материальной помощи, поэтому документы требуют рассмотрения.

Кроме того, с 27 апреля комитет по социальной защите Ленобласти начал перечислять по две тысячи рублей людям с хроническими заболеваниями, получающими минимальную пенсию и находящимся на самоизоляции.

«Сведения о заявителях комитет получает от комитета по здравоохранению, они обновляются ежедневно», — уточнили в пресс-службе.

Помимо этого, с 28 апреля начались выплаты семьям безработных. Комитет по социальной защите получает новые данные заявителей от комитета по труду и занятости каждый день. Так, только за 30 апреля было одобрено 67 заявлений от безработных граждан на выплаты по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Средства поступают на счета заявителей, как правило, в течение одного — пяти дней.

«Для выплат на детей индивидуальных предпринимателей, оставшихся без работы, поступило 2184 заявления», — подытожили в пресс-службе.

Напомним, в этом случае комитет по социальной защите населения взаимодействует с комитетом по малому бизнесу, который подтверждает приостановление деятельности того или иного предпринимателя.

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