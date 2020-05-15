Санкт-Петербург, , 17:01 — REGNUM Власти Ленинградской области для защиты от коронавируса пообещали обеспечить медицинскими масками социально незащищенные группы населения. Об этом 15 мая заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По его словам, власти Ленобласти не только требуют ношения масок в общественных местах, но и обеспечивают масками социально незащищенные группы — семьи с детьми-инвалидами, многодетные и малообеспеченные семьи, пенсионеров, получающих минимальную пенсию.

«Закупка масок будет оплачена из бюджета региона, выдача начнется со следующей недели через центры социальной защиты», — отметил глава региона.

Кроме того, он подчеркнул, что раздача масок организована также рядом торговых сетей. В том числе, в качестве благотворительной помощи 250 тысяч масок для бесплатной раздачи жителям области оплатили Группа компаний ЛСР, «Евроинвест», Союз дорожников Ленинградской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителям Ленобласти до 25 мая бесплатно раздадут 250 тыс. масок