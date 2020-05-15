Санкт-Петербург, , 18:29 — REGNUM Прокуратура Санкт-Петербурга закончила проверку условий содержания пациентов в переоборудованном под временный госпиталь выставочном комплексе «Ленэкспо». Проверка не выявила никаких нарушений. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Временный госпиталь, развернутый в павильоне выставочного центра «Ленэкспо». Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Стационар в «Ленэкспо» обслуживает городской Госпиталь для ветеранов войн.

«Проверка показала, что Санкт-Петербургское государственное учреждение здравоохранения «Госпиталь для ветеранов войн» осуществляет свою деятельность на основании лицензии, выданной в установленном законом порядке, — отметили в прокуратуре. — В госпитале организовано горячее питание пациентов, а также снабжение питьевой водой, созданы условиях для соблюдения гигиенических потребностей».

Кроме того, в ходе проверки дана оценка обеспеченности сотрудников медицинского учреждения средствами индивидуальной защиты, полноты оснащения лекарственными средствами и медицинской техникой, в том числе компьютерными томографами.

Читайте также: В «Ленэкспо» пациенты жалуются на отсутствие помощи и лекарств

«Установлено, что на момент проверки загрузка учреждения пациентами составляла 50%, имеются 10 мест для тяжелых больных коронавирусной инфекцией, предназначенные для поддержания их жизнедеятельности до прибытия спецтранспорта с целью последующей транспортировки в профильное медицинское учреждение, — подчеркнули в городской прокуратуре. — В настоящее время оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с начала работы временного госпиталя, куда помещаются пациенты в легкой форме COVID-19 и переболевшие пневмонией, начали поступать многочисленные жалобы.

Читайте также: Петербуржцы жалуются на «Ленэкспо». Власти признают: «Не санаторий»

Пациенты сообщали о нехватке медицинского персонала, лекарств, невозможность получить посылку от родственников с нужными вещами, соседстве с психически неуравновешенными людьми и о многом другом.

В результате 8 мая прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку о возможных нарушениях условий содержания в госпитале в «Ленэкспо» и пообещала проверить все указанные факты и при наличии оснований принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Читайте также: После жалоб пациентам «Ленэкспо» в Петербурге разрешат «передачки»

Добавим, 15 мая губернатор Александр Беглов лично посетил временный госпиталь и побеседовал с пациентами, которые обращались к нему в социальной сети «ВКонтакте». Также совместно с представителями регионального Роспотребнадзора обсудил с медиками вопросы организации медицинской помощи и проверил условия пребывания госпитализированных горожан.

Читайте также: Путин отчитал Беглова за сравнение Петербурга с Италией

Губернатор поручил увеличить финансирование временного госпиталя на приобретение средств гигиены и воды. Кроме того, чтобы ускорить тестирование, анализы пациентов из госпиталя в «Ленэкспо» будет оценивать лаборатория Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

Читайте также: «Нет опыта»: Беглов признался Путину, что в «Ленэкспо» не хватает медиков

Читайте ранее в этом сюжете: Путин запретил губернаторам прикрываться «комиссиями» в деле выплат медикам