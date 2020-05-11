Санкт-Петербург, , 18:37 — REGNUM В переоборудованном под временный госпиталь павильоне №7 выставочного центра «Ленэкспо» в Петербурге в настоящее время находится более 350 пациентов. Хотя госпиталь рассчитан на прием одной тысячи человек, пациенты уже сейчас жалуются на нехватку медицинского персонала, отсутствие лечения и лекарств.

Госпиталь в «Ленэкспо» (цитата поста в соцсети) Vk.com

В социальных сетях продолжают появляться посты с жалобами на условия содержания в «Ленэкспо». Люди опасаются, что подхватят здесь «заразу» даже с отрицательными тестами на коронавирус, а также сообщают об отсутствии адекватной медпомощи.

Так, одна из пользователей под ником ledibizz сообщает, что ее госпитализировали с двухсторонним воспалением лёгких в состоянии средней тяжести. Девушка знала, что она больна COVID-19, и из-за осложнений приняла решение госпитализироваться. Спустя день после прибытия в «Ленэкспо» пациентке стало плохо, на просьбы о помощи врачи, по ее словам, отзывались без охоты, ссылаясь на переработку.

«Я познакомилась с санитаром. Что, говорю тут происходит. Как повлиять, чтоб меня начали лечить?!, — пишет девушка. — «Я ничего сделать не могу, выделили кучу бабла на этот госпиталь, приказ до 15 мая заполнить весь!».

Автор поста посетовала, что рядом с ней третий день лежит женщина, которая не знает результата своего анализа, а в медицинских документах было указано лишь «подозрение».

"Ну сейчас точно уже больна, — подытожила пациентка. — Если ты не болен, а просто подозрение, в этом амбаре, кишащем вирусом, 100% заразишься точно».

Другой пользователь под ником justified_t_, называет обсерватор в «Ленэкспо» «обителью халатности и равнодушия». У мужчины также был получен положительный результат теста на COVID-19 и после 10-дневного лечения в Александровской больнице было решено перевести его на долечивание во временный госпиталь.

«Как же я жалею, об этом переводе, надо было упираться всеми конечностями против этого, — пишет автор поста. — 4 дня подряд у меня сильно болит горло, воспалена левая гланда. Как вы думаете, хоть кто-нибудь осмотрел мое горло? Нет. Я второй день прошу какое-нибудь лекарство, в ответ я слышу только одно, что у них нет лекарств. В госпитале нет лекарств — абсурд». ⠀

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Напомним, ранее комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщал, что в «Ленэкспо» размещены тысяча коек. Эксплуатацией госпиталя занимается СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн». Оттуда в «Ленэкспо» планировали направить до 100 медработников — из расчета один врач на 60 коек и 1 медсестра на 30 коек. В «Ленэкспо» должны госпитализировать больных с легкой формой коронавирусной инфекции и тех, кто не может продолжить лечение дома, так как может заразить родных.

«На сегодняшний день более 350 больных там, — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга. — Расчёт медперсонала шёл исходя из этих цифр. Больные с лёгкой формой. Они могут находиться дома».

Однако пациенты указывают на то, что для возвращения домой из «Ленэкспо», нужно подписать документ, который снимает всю ответственность с врачей.

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Напомним, из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга выделены средства на размещение еще в одном павильоне выставочного комплекса дополнительных 474 мест для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

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