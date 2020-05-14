Москва, , 14:16 — REGNUM Попытки разместить на сайте «Бессмертного полка» фотографии нацистских преступников являются святотатством. Об этом заявил 14 мая журналистам сопредседатель Общероссийского движения «Бессмертный полк», народный артист СССР Василий Лановой.

Он отметил, что разделяет возмущение общественности, возникшее по поводу попыток загрузить в ходе виртуального шествия профили офицеров СС и фашистских вождей. Лановой добавил, что не представляет, кто мог сделать такое, однако найти этих людей должны следователи.

Смешивать память героев с нацистскими преступниками абсолютно недопустимо, подчеркнул артист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее фотографии рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера и фюрера Адольфа Гитлера появились соответственно на сайте «Бессмертного полка» и сайте «Банк памяти» под видом советских военнослужащих. По этим фактам возбуждены уголовные дела.

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