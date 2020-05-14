Москва, , 13:57 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту размещения на сайте «Бессмертного полка» фотографий нацистских преступников. Об этом 14 мая сообщается на сайте СКР.

По данным следствия, неустановленные пока лица разместили на сайте изображение Гиммлера, сопроводив его комментарием, что на фотографии запечатлен якобы советский полковник Алексеев В. М.

Также злоумышленники разметили на сайте «Банк памяти» анкету с изображение Гитлера, подписав ее участником якобы Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».

По данным фактам возбуждены уголовные дела «О реабилитации нацизма», в настоящее время следователи устанавливают причастных к этому лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии и в день 75-летия Победы советского народа над фашистскими оккупантами в Великой Отечественной войне сайт акции «Бессмертный полк» подвергся нескольким хакерским атакам.

Так, на сайте появились анкеты с фотографиями нацистов, а также поступило более 90 млн запросов, из-за чего процессорные мощности виртуального сервера были израсходованы и сайт некоторое время был недоступен для пользователей.

Благодаря службе безопасности сайтов проекта удалось зафиксировать все ip-адреса, с которых пытались отправить анкеты на участие в шествии с фотографиями офицеров германского вермахта.

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