Ростов-на-Дону, , 10:54 — REGNUM В Ростовской области неизвестные якобы приложили фотографию Генриха Гиммлера к сведениям о бойце Красной армии, сражавшемся с гитлеровцами. Снимок под именем советского солдата появился на официальном портале движения «Бессмертный полк», об этом сообщил ряд интернет-изданий, сопроводив публикацию скриншотом.

«Где сама публикация? Была ли она? Мы в штабе полка её не видели. Скорее, это подлый вброс с целью очередной раз плюнуть в наш любимый народный праздник [День Великой Победы]! Да, увы, это не единственный пример атаки на полк. Но будем держаться, война продолжается», — прокомментировал ситуацию координатор регионального штаба «Бессмертного полка» Андрей Кудряков.

Волонтёры движения, как пишут СМИ, якобы не смогли справиться с потоком писем и разместили снимок рейхсфюрера СС под именем Василия Алексеева. При этом вымышленное ли имя советского солдата, пока неизвестно. В ситуации разбираются правоохранительные органы.

ИА REGNUM отмечает, что в канун Дня Победы сайты сайты трансляции победного шествия, движения «Бессмертный полк» и «Волонтёры Победы неоднократно подвергались атакам хакеров. Неизвестные пытались сорвать трансляцию шествия, использовав 646 уникальных IP адресов. 64% серверов, участвовавших в DDOS-атаке, расположены на территории европейский стран, 27% — на территории Северной Америки, 3% — в Азии.