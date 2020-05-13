Минск, , 13:38 — REGNUM Количество заболеваний пневмониями в Белоруссии сократилось в два раза после военного парада в Минске. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе совещания, сюжет о котором показал телеканал «ОНТ».

По его словам, были опасения, что после 9 мая заболевших станет больше, однако они не оправдались. Число выписанных из больниц людей превысило число госпитализированных, часть койко-мест освободилась.

«В Минске значительно — вчера в два раза — снижение пневмоний», — сказал Лукашенко.

Он выразил уверенность, что пребывание на воздухе не пошло людям во вред, так как «это не хуже, чем они там где-то будут запертыми».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Белоруссии не стали отменять военный парад 9 мая из-за эпидемии коронавируса. При этом в стране выявлено более 24,8 тыс. положительных тестов на коронавирус новго типа, скончались 142 человека.

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