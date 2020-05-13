13 мая 2020 | Время чтения 7 мин

Ещё рано гадать, кто в Белоруссии станет своим Маленковым, Берией и Хрущёвым, но уже можно сказать, кто там станет Сталиным. Эпидемия коронавируса, дополнив эффект экономического упадка, выжигает рейтинг Лукашенко с эффективностью боевого лазера.

Александр Халдей, , 09:16 — REGNUM Победа нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко на августовских президентских выборах вызывает большие сомнения в мировых экспертных кругах. Тем не менее, впереди еще почти три месяца и всякое может быть. Разберем сначала сценарий «победы» Лукашенко. Второй сценарий — его поражения — разберем после 15 мая, когда станет известным список всех кандидатов, подавших заявление на участие в выборах.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Уже ясно, что при Лукашенко отношения России и Белоруссии не будут лучше. Созданный потенциал конфронтации обусловлен расходящимися потребностями политических элит, переживающих как в России, так и в Белоруссии, процесс трансформации.

Российские элиты постепенно отходят от советских шаблонов интеграции, в которой испытывают возрастающую нужду, тогда как белорусские элиты дрейфуют в сторону сепаратизма и усиления западного вектора влияния в Белоруссии, рассчитывая тем самым получить поддержку в противостоянии интеграционным стратегиям России.

Запад делает вид, что готов поддержать Лукашенко материально, а взамен антироссийского курса готов предоставить некие политические гарантии. Ну, опыт Януковича с письменными гарантиями Германии и Франции, которые перестали существовать через сутки, говорит о том, чего стоят гарантии Запада. Не говоря даже об опыте Милошевича, Хуссейна и Каддафи, Гаага хороший вариант при таких гарантиях.

Белорусская власть превратилась, по мнению некоторых экспертов, в самодостаточный прозападный институт, создающий смыслы и подмявший под себя лукашенковскую бюрократию, даже не понявшую, где и когда она утратила собственную субъектность и превратилась в объект управления.

Хотя о какой субъектности белорусских чиновников можно говорить с учетом отсутствия в их распоряжении даже мелкой собственности? Они и не были никогда субъектами — иначе не тряслись бы от страха каждый день, как листья на ветру.

Лукашенко деньги взять готов. Но гарантий давать не хочет. И в западные гарантии не верит. Он понимает, что западный институт в Белоруссии растёт, но надеется сохранить над ним контроль в будущем. Несомненно, что в следующие пять лет этот процесс продолжится — западный институт продолжит укрепляться и политический ресурс будет всё больше перетекать к нему вместе с ресурсом административным.

Риторика Лукашенко в отношении России будет всё более конфликтной и враждебной. Понимая, что все интеграционные проекты при Лукашенко не имеют перспективы, Россия решает, какой тип отношений с Белоруссией ей выбрать. По сути, будет продолжен нынешний курс уклонения от конфликта с медленным сворачиванием дотирования белорусской экономики. Экономические преференции без политических перспектив осознаются как нецелесообразные.

При этом Россия избегает резкого обрушения экономики Белоруссии, полагая, что такое крушение приведёт к власти радикально прозападные группы, уже завербованные и консолидированные с санкции Лукашенко.

Такая медленная стратегия неминуемо ускорит уже начавшиеся процессы формирования приватизационного ядра в ближайшем окружении Лукашенко, по сути уже приступившего к приватизации нефтеперерабатывающих и калийных предприятий, обладающих главным экспортным потенциалом.

Так в эволюции ядра политического класса Белоруссии обозначились олигархические процессы, которые имеют тенденцию к развитию в ближайшие пять лет.

В силу малых размеров территории и экономики, олигархическая система в Белоруссии в виде конкуренции нескольких групп, уравновешивающих друг друга, невозможна. Пирог прибыли слишком мал, чтобы его делить с кем-то другим. В эволюции политического класса Белоруссии начались процессы концентрации власти и собственности, то есть процессы монополизации.

Вызвано это тем, что Лукашенко впервые за всю историю своего правления встал перед необходимостью передачи по наследству того ресурса, который он сумел сконцентрировать в своих руках за весь предыдущий период.

Если раньше он довольствовался приватизацией государства, сохраняя то, что оппоненты ошибочно называли заповедником социализма, то теперь ему нужна приватизация собственности, причём ключевых предприятий, чтобы не оставлять конкурентам экономической базы для политических амбиций.

Если помнить, что любая монополия — это загнивание, то можно прогнозировать тенденции углубления внутриэлитного раскола в Белоруссии. И в этом расколе оставленный без наследства сегмент политического класса будет искать поддержки там, где ему дадут гарантии.

Опыт Украины, искавшей помощи Запада, показывает, что его политические гарантии фиктивны, а его экономические интересы не требуют учёта интереса местных игроков. Запад приходит не с целью усилить, а с целью разорить и ослабить, понимая захваченные территории как обезвреженных конкурентов.

В этой ситуации у определённой части белорусских элит возникнет соблазн вступить в торги с руководством России. Консенсус может быть достигнут за счёт той собственности, что сейчас попала и попадёт в дальнейшем в руки группы под названием «Семья Лукашенко» по примеру «ельцинской Семьи». Именно эти предприятия будут предлагаться российскому бизнесу в обмен на гарантии получения своей доли обделёнными лукашенковскими чиновниками в других отраслях белорусской экономики.

Лукашенко понимает, что одна обиженная часть его класса скоро станет договариваться с Западом за его счёт, а вторая — с Россией. Всё это усилит репрессивные тенденции в Белоруссии, ускоряя кризис и дальнейший раскол правящего класса. Катализатором этого процесса станет постепенное сокращение российских дотаций и растущее кислородное голодание белорусской экономики.

Таким образом, можно предполагать — просто в качестве одной из гипотез — что стратегия российского руководства в отношении Белоруссии предусматривает процессы естественного разложения режима Лукашенко, лишённого экономической базы и вынужденного начать схватку внутри себя за оставшиеся ресурсы. Риск полного разворота политического класса в Белоруссии на Запад при этом остаётся весьма несущественным — пример Украины тут показателен.

Надо сказать, что белорусские чиновники это прекрасно понимают. Их стратегия выживания сегодня сводится к тактике — каждый день избегать смертельных угроз и не совершить ошибку. Именно потому монолитная сплочённость правящего класса Белоруссии вокруг Лукашенко и его целей обманчива.

Любое окружение властителя живёт собственной жизнью и вынашивает свои интересы. И когда руководитель уже не может обеспечить им всем гарантии выживания, они выходят из подчинения и формируют структуры перехвата власти. Это мы и видим сегодня при регистрации кандидатов в президенты республики.

Таким образом, можно прогнозировать, что следующая пятилетка Лукашенко будет характеризоваться попыткой построения блокадной Брестской крепости с одновременным вытягиванием ресурсов у всех центров силы. Это чревато возрастанием процессов конфликта интересов разных страт правящего класса. Это деструктивный конфликт, в котором невозможен компромисс и отсутствует зона возможного соглашения.

Это игра с нулевой суммой: победа одной стороны — всегда проигрыш другой. Национализм не является общебелорусской скрепой, так как он будет кормить лишь выигравшую часть элиты и обслуживающих её бизнес и СМИ, владеющих своим электоратом.

Проигравшие группы не станут поддерживать этот тренд по прагматичным соображениям, просто оставаясь к нему равнодушными. Без страха перед Лукашенко прозападные силы будут просто сметены народом.

В ближайшие пять лет Белоруссия станет полем активной борьбы разных стран, старающихся направить эволюцию этой страны в выгодном для себя русле. Стремительно теряющая ресурс Белоруссия в этой борьбе всё больше будет превращаться из игрока даже не в фигуру, а в шахматную доску, на которой другие фигуры, двигаемые другими игроками, разыгрывают свои партии.

Важным рычагом ослабления Лукашенко станет проблема внешней задолженности Белоруссии. Кредиты, которые сейчас Лукашенко с радостью берёт под ближайшие цели, в долгосрочном плане являются средством ослабления его власти. И в нужный момент это рычаг будет использован полностью, в чьих бы руках он ни находился.

Лукашенко не Иван Грозный, он — Курбский, который побежал за помощью к ляхам. И судьба Курбского печальна.

За каждым застоем приходит своя перестройка. Мы не даём здесь оценки этим явлениям, мы лишь подчёркиваем неизбежность чередования этих периодов. Любой автократ заканчивает распадом заточенной лично под него системы и предательством ключевых опорных персон.

Конец очередного наступающего пятилетия власти Лукашенко будет похож на последние годы жизни Сталина. Разложение режима, уже пережившего пик своего расцвета, видится неизбежным и уже демонстрирует первые признаки. Уже видны несовпадения стремлений Лукашенко, Румаса, Макея и Мясниковича, а самое главное, стоящих за ними элитных групп. Детализация этого вопроса лишь расширит круг лиц и точек несовпадения интересов.

Ещё рано гадать, кто в Белоруссии станет своим Маленковым, Берией и Хрущёвым, но уже можно сказать, кто там станет Сталиным. Эпидемия коронавируса, дополнив эффект экономического упадка, выжигает рейтинг Лукашенко с эффективностью боевого лазера.

В Белоруссии на глазах формируется молчаливый протест прежде лояльного и равнодушного населения, что проявилось в низкой явке на параде Победы, несмотря на принуждение и давление власти. Главные проблемы Лукашенко начнутся не до, а после августовских выборов.

Все эти процессы уже начали вызревать и за пять лет сформируются полностью. Предсказать судьбу Белоруссии за пределами этого срока сейчас не решится никто.