Минск, , 12:32 — REGNUM Терпимой назвал ситуацию с новым коронавирусом на территории Белоруссии президент этой страны Александр Лукашенко. Он заявил об этом 12 мая на совещании в Минске, передаёт агентство БелТА.

«Ситуация в Белоруссии сегодня с вирусами и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, терпимая», — сказал президент Белоруссии.

Также он уточнил, что власти страны не считают, что смогли справиться с эпидемией коронавируса, однако используемый Белоруссией опыт приносит свои результаты и потому его вязли на вооружение другие государства.

«Посмотрите на западные страны: потихоньку открылись, начала работать экономика, а это миллионы людей. И в то время как смертность у них за сутки превышает всех умерших (от осложнений от коронавируса — ред.) в Белоруссии за эти три месяца», — подчеркнул Лукашенко.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первые заявки на регистрацию потенциальными кандидатами в президенты утром 11 мая подали в Центризбирком Белоруссии представители прозападной оппозиции.