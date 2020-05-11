Москва, , 13:43 — REGNUM Россия обогнала Великобританию и Италию по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день с показателем более 221,3 тыс. носителей SARS-CoV-2 РФ вышла на третье место в мире.

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Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, на 11 мая лидером по числу пациентов с COVID-19 остаются Соединённые Штаты. Здесь тесты на коронавирус дали положительные результаты у более чем 1,3 млн человек. В Испании количество выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 264,6 тысячи.

Для сравнения: в Соединённом Королевстве за весь период пандемии коронавирусной инфекции выявлено почти 220,5 тыс. больных COVID-19, в Италии — немногим более 219 тысяч.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за последние сутки зарегистрировано 11 656 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны. Это рекордное число заболевших за день.

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