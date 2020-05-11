Москва, 11 мая 2020, 10:44 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 11 656 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 мая сообщили в московском оперштабе.
За сутки умерли 94 человек, выздоровели 5495 пациентов.
Лидером по числу новых случаев заражения остаётся Москва — 6169. Далее следуют Подмосковье — 1079, Петербург — 307, Нижегородская область — 291, Смоленская область — 164, Дагестан — 119, Свердловская область — 108. Около сотни заражений в Калужской, Рязанской, Саратовской, Белгородской, Тамбовской областях, Краснодарском крае и Татарии.
Всего в РФ выявлено 221 344 случая заражения коронавирусом, 2009 человек умерли.