Москва, 11 мая 2020, 11:12 — REGNUM В России за прошедшие сутки выявлено 11 656 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщили 11 мая в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Распределение по регионам:
Москва — 6169;
Московская область — 1079;
Санкт-Петербург — 307;
Нижегородская область — 291;
Смоленская область — 164;
Дагестан — 119;
Свердловская область — 108;
Калужская область и Краснодарский край — по 98;
Рязанская область — 96;
Саратовская область — 92;
Белгородская и Тамбовская области — по 91;
Татария — 90;
Ростовская область — 88;
Тульская область — 86;
Ивановская область — 85;
Ханты-Мансийский АО — 84;
Кабардино-Балкария — 80;
Ярославская область — 78;
Владимирская и Челябинская области — по 77;
Башкирия и Чувашия — по 76;
Курская область — 74;
Брянская область — 73;
Северная Осетия — 72;
Новосибирская область — 71;
Томская область — 69;
Ленинградская и Самарская области — по 66;
Орловская область — 64;
Ямало-Ненецкий АО — 62;
Красноярский край — 58;
Воронежская область и Приморский край — по 51;
Бурятия — 50;
Волгоградская и Оренбургская области — по 49;
Липецкая область — 48;
Ингушетия — 46;
Мурманская область — 45;
Мордовия — 42;
Ульяновская область, Хакасия и Якутия — по 41;
Калининградская область — 40;
Забайкальский и Хабаровский края — по 39;
Пензенская область и Алтайский край — по 38;
Ставропольский край — 34;
Астраханская область — 33;
Архангельская область — 32;
Тверская область — 31;
Тюменская область — 29;
Чечня и Кировская область — по 28;
Марий Эл — 25;
Иркутская область — 24;
Омская область — 23;
Коми и Калмыкия — по 21;
Удмуртия — 19;
Кемеровская область — 18;
Новгородская область и Адыгея — по 17;
Костромская и Псковская области — по 15;
Карелия, Тува, Амурская и Вологодская области, а также Карачаево-Черкесия — по 12;
Пермский край — 10;
Камчатский край — восемь;
Курганская область и Еврейская АО — по шесть;
Крым и Севастополь — по четыре;
Республика Алтай — два;
Ненецкий АО, Сахалинская область и Чукотка — по одному.