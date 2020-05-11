Москва, , 11:12 — REGNUM В России за прошедшие сутки выявлено 11 656 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщили 11 мая в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Распределение по регионам:

Москва — 6169;

Московская область — 1079;

Санкт-Петербург — 307;

Нижегородская область — 291;

Смоленская область — 164;

Дагестан — 119;

Свердловская область — 108;

Калужская область и Краснодарский край — по 98;

Рязанская область — 96;

Саратовская область — 92;

Белгородская и Тамбовская области — по 91;

Татария — 90;

Ростовская область — 88;

Тульская область — 86;

Ивановская область — 85;

Ханты-Мансийский АО — 84;

Кабардино-Балкария — 80;

Ярославская область — 78;

Владимирская и Челябинская области — по 77;

Башкирия и Чувашия — по 76;

Курская область — 74;

Брянская область — 73;

Северная Осетия — 72;

Новосибирская область — 71;

Томская область — 69;

Ленинградская и Самарская области — по 66;

Орловская область — 64;

Ямало-Ненецкий АО — 62;

Красноярский край — 58;

Воронежская область и Приморский край — по 51;

Бурятия — 50;

Волгоградская и Оренбургская области — по 49;

Липецкая область — 48;

Ингушетия — 46;

Мурманская область — 45;

Мордовия — 42;

Ульяновская область, Хакасия и Якутия — по 41;

Калининградская область — 40;

Забайкальский и Хабаровский края — по 39;

Пензенская область и Алтайский край — по 38;

Ставропольский край — 34;

Астраханская область — 33;

Архангельская область — 32;

Тверская область — 31;

Тюменская область — 29;

Чечня и Кировская область — по 28;

Марий Эл — 25;

Иркутская область — 24;

Омская область — 23;

Коми и Калмыкия — по 21;

Удмуртия — 19;

Кемеровская область — 18;

Новгородская область и Адыгея — по 17;

Костромская и Псковская области — по 15;

Карелия, Тува, Амурская и Вологодская области, а также Карачаево-Черкесия — по 12;

Пермский край — 10;

Камчатский край — восемь;

Курганская область и Еврейская АО — по шесть;

Крым и Севастополь — по четыре;

Республика Алтай — два;

Ненецкий АО, Сахалинская область и Чукотка — по одному.