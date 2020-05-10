Москва, , 13:25 — REGNUM Свыше 1,1 млн человек в разных странах мира и во всех регионах России уже присоединились к акции, приуроченной к 75-летнию Победы в Великой Отечественной войне и на разных языках исполнили легендарную песню Давида Тухманова «День Победы». Об этом 10 мая сообщили организаторы акции.

Читайте также: Якутяне впервые исполнили «День Победы» на родном языке

С самого старта акции её поддержали деятели культуры из России и других стран — среди них, к примеру, бессменный исполнитель «Дня Победы» Лев Лещенко, народный артист РФ Николай Басков, сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица и другие известные люди.

Также по теме: Тысяча молодых музыкантов исполнили для ветеранов песню «День Победы»

Впервые на грузинском языке 9 мая «День Победы» спела певица Диана Гурцкая. Также впервые песня в исполнении солиста Государственной академической капеллы Армении, Национального академического театра оперы и балета имени Спендиаряна Артура Агаджанова прозвучала на армянском языке.

Ранее в сюжете: Граждан России призвали спеть «День Победы» на родных языках

Организаторы акции добавили, что в мероприятии приняли участие жители более 60 стран мира. Акция продлится до 11 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 9 мая жители из разных городов исполнили легендарную песню «День Победы», стоя на балконах и у окон своих квартир, с портретами своих родных — участников Великой Отечественной войны.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители разных городов России спели на балконах песню «День Победы»