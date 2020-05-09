Москва, , 10:54 — REGNUM Более тысячи молодых музыкантов из разных городов России, объединенных в единый коллектив под руководством маэстро Юрия Башмета, исполнили 8 мая легендарную песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы». Об этом сообщает официальный портал Министерства культуры РФ.

В масштабный онлайн-ансамбль вошли музыканты Всероссийского юношеского симфонического оркестра, а также представители молодежных оркестров и хоров из 50 городов страны.

Проект Российский фонд культуры и Министерства культуры можно считать уникальным — добиться гармоничного звучания такого количества исполнителей, находящихся дома из-за пандемии коронавируса, было крайне сложно. Однако, по мнению и специалистов и сотен тысяч слушателей, это было торжественное и запоминающееся событие.

«Эта акция показала, что даже в сегодняшних непростых условиях мы вместе, и мы помним подвиг наших дорогих ветеранов», — отметила после выступления сводного оркестра заместитель Министра культуры Ольга Ярилова.