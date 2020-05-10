Якутск, , 05:32 — REGNUM В Якутии профессиональные артисты и общественники 9 Мая впервые исполнили песню «День Победы» на якутском языке.

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«Перевод на родном языке должен тонко передавать настроение и смысл оригинальной песни. Самая сложная задача при переводе состояла в этом», — цитирует «Якутия24» писателя и журналиста Афанасия Гуринова-Арчылана.

Авторы тщательно продумывали каждое слово. В видеоклипе песню «Кыайыы күнэ» исполнили артисты Алексей Егоров-Өркөн, Мирослав Егоров, Дарья Лаврова, артисты симфонического хора филармонии Якутии Акулина и Александр Луценко, Дмитрий Кырдал и Дмитрий Никифоров — Келлер, министр молодежи Степан Саргыдаев, общественник Саргылана Неустроева, учитель музыки Мария Баина, преподаватель Егор Евдокимов, работник культуры Сергей Максимов, студентки Сардана Бочкарева, Нина Захарова и другие жители республики.

Как сообщало ИА REGNUM, жители из разных городов России 9 Мая исполнили легендарную песню «День Победы», стоя на балконах и у окон своих квартир, с портретами своих родных, участников Великой Отечественной войны.