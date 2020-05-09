Минск, , 08:02 — REGNUM В столице Белоруссии 8 мая во время репетиции парада в честь Дня Победы активисты «Молодежного блока» прошлись по проспекту Независимости с черным гробом. Об этом сообщает TUT. BY, видеозапись с молодежной акции была опубликована «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

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На опубликованной видеозаписи три парня и девушка в черных масках и солнцезащитных очках на лице несут черный гроб, пританцовывая под звуки музыки. В руках у молодых людей также маленькие флажки цветов государственного флага Белоруссии.

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По словам представителей молодежной организации, к ветеранам молодые люди относятся уважительно, а День Победы считают важным днем. Но, как отметили участники акции, принимая участие в массовом мероприятии (парад Победы) «вы рискуете не только собственной жизнью, но и жизнями окружающих». Как подчеркнули сторонники «Молодежного блока», «наши бабушки и дедушки» воевали не ради этого.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Батыр Бердыклычев выразил обеспокоенность в связи с намерением высшего руководства страны провести парад Победы. Он отметил, что при скоплении людей, при которых невозможно соблюсти дистанцию между присутствующими в полтора-два метра, повышается риск передачи коронавируса и дальнейшего распространения эпидемии.