Бишкек, , 17:56 — REGNUM Киргизия находится перед угрозой распространения коронавирусной инфекции и под негативным влиянием на экономику. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков, передает пресс-служба главы государства.

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По его словам, власти республики вынуждены последовательно восстанавливать деятельность бизнеса, при этом продолжая заботиться о здоровье и жизни граждан.

«Поэтому по всей Киргизии будет сохранен режим чрезвычайной ситуации, сроки которого будут еще продлены. Добровольная ответственность должна быть усилена», — подчеркнул Жээнбеков.

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