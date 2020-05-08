Бишкек, 8 мая 2020, 17:56 — REGNUM Киргизия находится перед угрозой распространения коронавирусной инфекции и под негативным влиянием на экономику. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков, передает пресс-служба главы государства.
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По его словам, власти республики вынуждены последовательно восстанавливать деятельность бизнеса, при этом продолжая заботиться о здоровье и жизни граждан.
«Поэтому по всей Киргизии будет сохранен режим чрезвычайной ситуации, сроки которого будут еще продлены. Добровольная ответственность должна быть усилена», — подчеркнул Жээнбеков.
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