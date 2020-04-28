Бишкек, , 15:29 — REGNUM Совет безопасности Киргизии обсудил эпидемиологическую ситуацию в стране и решил продлить действие режима чрезвычайного положения в столице республики, в городах Ош и Джалал-Абад, а также в Ат-Башинском районе Нарынской области до 10 мая 2020 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На остальных территориях, где будет снято чрезвычайное положение, будет сохранен режим чрезвычайной ситуации.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поручил правительству и всем госорганам продолжить реализацию антикризисных мероприятий — с учетом мнения и предложений комендатур и местных властей по послаблениям для бизнеса.

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ИА REGNUM напоминает, что после выявления на территории Киргизии многочисленных случаев заражения коронавирусной инфекцией, в городах Бишкек, Ош и Джалал-Абад, а также в Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области и в Сузакском районе Джалал-Абадской области был введен режим чрезвычайного положения.

Предполагалось, что он будет действовать до 15 апреля 2020 года. Однако впоследствии власти страны приняли решение о его продлении.

На территории города Нарын и Ат-Башинского района Нарынской области чрезвычайное положение было введено с 15 апреля 2020 года.

Отметим, что всего в Киргизии зафиксировано 708 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. От последствий заболевания умерли восемь местных жителей. Излечились и были выписаны из больниц 416 человек, 284 пациента с COVID-19 остаются в стационарах.

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