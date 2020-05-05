Бишкек, , 16:01 — REGNUM Общая сумма финансовой помощи, поступившей правительству Киргизии от международных доноров, уже составила $174,5 млн (около 12,7 млрд рублей). Об этом министр финансов Бактыгуль Жеенбаева доложила президенту Сооронбаю Жээнбекову.

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Глава государства отметил, что в сложившейся ситуации первоочередное внимание должно быть уделено финансированию мероприятий по борьбе с коронавирусом и усилению работ по привлечению дополнительных средств для бюджетной поддержки.

Также Жээнбеков обратил внимание на необходимость более активно вести переговоры с международными финансовыми институтами и странами-донорами о реструктуризации долгов Киргизии и продлении сроков выплат по ранее полученным кредитам.

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