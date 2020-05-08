Москва, , 05:10 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём Победы и отдал приказ произвести праздничные артиллерийские салюты 9 мая в 22:00 по местному времени. Об этом 8 мая сообщает газета «Красная звезда».

В приказе министра обороны РФ №210 от 7 мая 2020 года говорится:

«В ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов ПРИКАЗЫВАЮ: 9 мая 2020 года в 22:00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с нормами расхода боеприпасов и фейерверочных изделий».

Шойгу отметил, что великий подвиг, совершённый нашими отцами, дедами и прадедами, по сей день помнят в каждой семье. А нынешнее поколение военнослужащих с честью «продолжает традиции предшественников-победителей».

Как сообщало ИА REGNUM, на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной РФ глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в День Победы парад авиации пройдёт в 47 городах России и военных базах за рубежом.

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