Москва, , 13:08 — REGNUM В День Победы парад авиации пройдёт в 47 городах России и военных базах за рубежом. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной РФ.

По его словам, над Красной площадью пролетит 75 авиационных составов — как самолётов, так и вертолётов. В военных гарнизонах ветеранам Великой Отечественной войны будут вручены подарки и сувениры.

Помимо этого, состоится возложение венков во всех округах и на Северном флоте.

Министр отметил, что в 19:00 мск 9 мая будет повсеместно объявлена минута молчания. А завершится день праздничным салютом.

Шойгу подчеркнул, что «Бессмертный полк онлайн» будет транслироваться по интернету. Помимо этого, люди выйдут на балконы с фотографиями и споют «День Победы».