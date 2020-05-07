Москва, , 08:41 — REGNUM Количество выданных в 2019 году в России водительских удостоверений уменьшилось почти на 17 тыс. по сравнению с 2018 годом. Это следует из данных МВД.

В минувшем году удостоверения на право управления транспортными средствами были выданы 1,33 млн человек. Больше всего прав было выдано в Московской области (111,4 тыс.) и Москве (79,9 тыс.), а также в Краснодарском крае (50,4 тыс.), Санкт-Петербурге (49,2 тыс.) и Башкирии (44,1 тыс.).

Реже всего в прошлом году получали водительские права жители Чукотки, там выдано всего 157 удостоверений. В пятёрке антилидеров также Ненецкий АО (499), Ингушетия (1,2 тыс.), Тува (1,3 тыс.) и Еврейская АО (1,6 тыс.), уточняет RT.

Автоюрист Тимур Маршани полагает, что люди реже получают права на фоне тенденции отказов от личного автомобиля, так как для многих это нецелесообразно. Содержание автомобиля означает уплату штрафов, проблемы с парковкой и эксплуатацией, в то время как городской транспорт сегодня становится эффективнее.

Читайте также: ГИБДД ограничила приём экзаменов на водительские права

А также: ВС РФ: просроченные в период самоизоляции права временно действительны