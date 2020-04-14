Москва, , 14:08 — REGNUM Из-за эпидемии коронавируса ГИБДД на время ограничила приём экзаменов на водительские удостоверения. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД РФ Олег Понарьин.

«Из-за прекращения деятельности автошкол ограничен прием экзаменов на право управления транспортными средствами, они проводятся в усеченных группах», — заявил Понарьин.

О том, как долго продлится это ограничение, не сообщается.

Кроме того, по словам замначальника ГУОБДД МВД РФ, ГИБДД поменяла порядок своей работы в связи с эпидемией нового коронавируса. Теперь сотрудники инспекции выносят большинство решений по нарушениям правил дорожного движения на месте.

Это уменьшает количество направлений участников дорожного движения в подразделения Госавтоинспекции.

«В ситуациях, когда рассмотрение дел не входит в компетенцию сотрудника, назначается конкретная дата и время явки в подразделение Госавтоинспекции», — сказал Понарьин.

Ранее ГИБДД временно отменила штрафные санкции за нарушение сроков регистрации автомобилей.

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