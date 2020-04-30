Москва, , 12:47 — REGNUM Верховный суд РФ сообщил, что к водителям, управляющим транспортными средствами с просроченными, в период самоизоляции правами не будут применяться административные протоколы, соответствующее разъяснение появилось 30 апреля на официальном сайте суда.

В обычном режиме водитель с просроченными правами не имеет права на управление транспортным средством.

«Вместе с тем согласно пункту 1 указа президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации» (далее — указ) российское национальное водительское удостоверение, срок действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, признаётся действительным до срока, определяемого в соответствии с пунктом 3 указа», — говорится в разъяснении суда.

Следовательно, управление автомобилем с просроченными в данный период правами административным нарушением не являются.