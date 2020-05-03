Москва, , 10:24 — REGNUM Самочувствие российского премьер-министра Михаила Мишустина, заразившегося коронавирусом, в целом нормальное. Об этом заявил 3 мая журналистам пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

Беляков сообщил, что врачи продолжают наблюдение за Мишустиным, премьер-министр получает необходимое лечение. Он работает с документами и активно общается с коллегами по телефону.

Как сообщало ИА REGNUM, о выявлении у него коронавируса Мишустин заявил 30 апреля во время дистанционной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава правительства отметил, что следует правилу самоизоляции и выполняет предписания врачей. На время болезни его обязаности перешли к первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

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