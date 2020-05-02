Москва, , 08:25 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин все время находится на связи, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде».

Она пожелала скорейшего выздоровления премьер-министру. «Его активность, его участие крайне важны для страны», — сказала Попова. По её словам, человек подвергает себя дополнительному риску, если всего себя отдает делу.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля премьер-министр России Михаил Мишутин заявил, что его тесты на коронавирус оказались положительными, поэтому он должен соблюдать самоизоляцию. Исполняющим обязанности премьер-министра назначен Андрей Белоусов.

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