Москва, , 18:05 — REGNUM Охрана здоровья президента Российской Федерации Владимира Путина в период пандемии находится на максимальном уровне. Об этом сегодня, 1 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телепередачи «Москва. Кремль. Путин».

Пескова спросили, будет ли еще больше усилена охрана Путина после того, как стало известно, что председатель правительства России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.

«Разумеется, в эти дни… особенно, что касается главы государства, охрана и так на максимальном уровне… охрана здоровья», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава государства большую часть времени проводит в своей загородной резиденции в подмосковном Ново-Огарево. Оттуда Путин руководит государством и постоянно проводит онлайн-совещания с членами правительства, губернаторами, экспертами.

Напомним, что накануне стало известно о том, что председатель правительства России Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Временно исполнять его обязанности на период лечения будет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Мишустин помещен в госпиталь.