Санкт-Петербург, , 09:23 — REGNUM Бессимптомное течение заболевания COVID-19 имеет целый ряд особенностей. Об этом в интервью изданию «Петербургский дневник» сообщил главный врач городской клинической инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев.

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Он подчеркнул, что больной, у которого симптомы коронавируса не проявляются, является источником распространения вируса, даже не зная об этом. Кроме того, существует опасность и для самого заразившегося. Так, со временем заболевание перетекает из лёгкой бессимптомной формы в среднетяжелую, а затем и тяжелую.

«Этот переход может занимать от нескольких дней до одного дня и менее, от четырех-шести часов», — уточнил главврач.

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Гусев отметил, что бессимптомных носителей — наибольшее число во всех странах, но их трудно выявить и подсчитать. Это можно сделать путём выявления антител вируса в крови. При этом метод первичной диагностики COVID-19 — компьютерная томография (КТ) — при бессимптомном течении заболевания COVID-19 несостоятельна.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из Сингапура заявляли, что доля бессимптомных носителей коронавирусной инфекции может составлять от 50% до 70%, они могут заражать других людей, даже не подозревая об этом. В таком состоянии они могут находиться до четырёх недель.

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