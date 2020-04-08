Токио, , 22:30 — REGNUM У людей, которые переболели коронавирусной инфекцией бессимптомно обнаружены поражения легких. Об этом сообщили японские ученые, которые изучали компьютерные томографии всех заразившихся коронавирусом пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. Результаты исследования японских ученых опубликованы на портале Радиологического общества Северной Америки.

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Установлено, что из 104 человек, которые заразились коронавирусом на борту лайнера, у 74 болезнь протекала без симптомов. Но у большинства бессимптомных пациентов — 41 человек — в легких были обнаружены изменения, так называемый эффект матового стекла.

«Эффект матового стекла» — это неспецифический радиологический симптом, отражающий различные патологические изменения в лёгочной ткани на уровне альвеол. При компьютерной томографии этот эффект визуализируется как туманное, матовое снижение прозрачности лёгочной ткани с дифференцируемым рисунком сосудов и бронхов на этом фоне.

В физиологическом плане данный эффект свидетельствует о частичном снижении воздушности лёгочных альвеол, их частичном спадением или утолщением их стенок.

Иными словами, коронавирус даже при бессимптомном течении заболевания наносит вред легким.