Москва, , 14:42 — REGNUM Пациентам, у которых коронавирусная инфекция протекает без выраженных симптомов, проведение какой-либо терапии не требуется. Об этом говорится в пояснениях Министерства здравоохранения РФ, опубликованных 29 апреля на сайте «Стопкоронавирус.рф».

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«Если коронавирус протекает бессимптомно, то терапия не требуется», — подчеркнули в федеральном ведомстве.

При этом человеку в обязательном порядке необходимо самоизолироваться и соблюдать карантинные меры.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, коронавирусная инфекция подтвердилась у 99 399 человек. При этом 10 286 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, выздоровели, 972 скончались.

В мире с начала пандемии коронавируса выявлено почти 3,1 млн случаев инфицирования SARS-CoV-2, жертвами заболевания, вызванного коронавирусом, стали свыше 210 тыс. человек.