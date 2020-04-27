Ашхабад, , 23:30 — REGNUM Власти Туркмении запретили сотрудницам бюджетных организаций и государственных предприятий обесцвечивать волосы, использовать накладные ресницы, делать татуаж бровей, маникюр и педикюр, передает «Азатлык».

Также, под запрет попали широкие воротники, украшенные национальными узорами. Вместо них женщин обязали носить одежду с узкими, простыми и скромными воротниками.

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Владельцев салонов красоты и парикмахерских вызывают в полицию, где их предупреждают о новых ограничениях и об ответственности за их нарушение.

Руководство госучреждений внятно объяснить причины введения таких неофициальных запретов не смогло.

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