Ашхабад, , 09:12 — REGNUM Мужчинам в возрасте старше 40 лет, работающим в бюджетных учреждениях и на госпредприятиях Туркмении, теперь запрещено красить волосы, чтобы скрыть седину. Неофициальный запрет введен с начала февраля 2020 года, передает «Азатлык».

По словам местных жителей, руководство государственных организаций предупредило сотрудников о том, что отныне, в случае визита президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, на встречи с ним будут допускаться преимущественно седовласые люди.

«Сейчас много тех, кто красит волосы в черный цвет. Потому что буквально два года тому назад руководители госучреждений требовали от седовласых работников красить волосы. Боясь потерять работу, люди соглашались красить волосы. А теперь даже у тех, чей естественный цвет волос черный, требуют подкрашивать в седой цвет», — возмущаются туркменские мужчины.

Издание отмечает, что чиновники комментировать нововведение не пожелали.