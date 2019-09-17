Ашхабад, , 15:19 — REGNUM Дорожная полиция ввела запрет на проезд по главной улице столицы Туркмении — проспекту Туркменбаши автомобилям под управлением женщин, — пишет «Азатлык».

Нарушивших это негласное ограничение женщин лишают водительских прав, машины забирают на штрафстоянку, а самих автовладелиц доставляют в центральный офис госавтоинспекции.

По словам местных жителей, зачастую в городе можно наблюдать сцену погони машины дорожной полиции за автомобилем с женщиной за рулем. Однако, в редких случаях автовладелицам удается отделаться устным предупреждением о том, что по «президентской трассе» им ездить запрещается.

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