Минск, , 13:22 — REGNUM По состоянию на 26 апреля в Белоруссии коронавирус выявили у 10 463 человек, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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За весь период в Белоруссии выписаны по выздоровлению 1695 человек, умерли от осложнений 72 человека.

«Всего за время появления инфекции на территории стран проведено 147 тыс. 525 тестов», — сообщили в минздраве, добавив, что численность инфицированных составляет 7,1% от протестированных.

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Отметим, что суточный прирост инфицированных коронавирусом в стране составил 873 случая.