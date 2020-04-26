Гомель, Белоруссия, , 12:51 — REGNUM Президент Белоруссии Александра Лукашенко заявил о принятии им решения действовать в условиях пандемии согласно обстановке сложившейся в стране. Об этом белорусский лидер завил 26 апреля, посещая Наровлянский район Гомельской области, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Надо изолировать — будем изолировать. Надо вводить карантин — будем вводить карантин. Надо комендантский час — введём комендантский час. Но надо это нашим людям? Нам сейчас это не надо. Нас кое-кто подталкивает в спину. Давайте карантин! Лукашенко такой сякой! Нет такой необходимости», — цитирует Лукашенко «Пул Первого».

Лукашенко добавил, что в Белоруссии не отрицают, что здесь люди тоже болеют, границу не закрыли, производство не остановили. Он также отметил, что не может запретить на Радоницу людям пойти «поклониться родителям», а может лишь порекомендовать и попросить беречь себя.

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Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что не приветствует решение о запрете посещения храмов в связи с пандемией COVID-19.