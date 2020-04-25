Минск, , 12:26 — REGNUM По состоянию на 25 апреля в Белоруссии коронавирус выявили у 9590 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

По данным министерства, общее число пациентов, выздоровевших в стране от COVID-19, на текущий момент составило 1573. От осложнений за весь период пандемии в стране скончались 67 человек.

В Белоруссии на текущий момент было проведено 139 295 тестов для выявления SARS-CoV-2.

Читайте также: В Белоруссии проходит республиканский субботник

Напомним, в Белоруссии сегодня, 25 апреля, вопреки рекомендациям ВОЗ отказаться от проведения массовых мероприятий, проходит республиканский субботник.