Владивосток, , 11:08 — REGNUM В Дальнегорском городском округа Приморского края власти закупают элитные автомобили, в то время когда многие чиновники в разгар пандемии коронавируса отказались от госзакупок не первой необходимости, бросили все силы и средства на борьбу с распространением коронавируса, а многие в регионах приняли решение отказаться от служебного транспорта и передать его в пользование медикам. На сайте госзакупок объявлено о покупке двух автомобилей общей стоимостью почти 4 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Закупку авто объявило Муниципальное казённое учреждение «Обслуживающее учреждение», которое, помимо прочего, осуществляет содержание, эксплуатацию автомобилей для нужд главы и администрации Дальнегорского городского округа. Приобрести планировалось два автомобиля. Объявлен аукцион на покупку Тойота-Ленд Круизер Прадо, не ранее 2015 года выпуска, в комплектации класса «Люкс». Потратить на новенький авто заказчик готов 2 449 333 рублей. Приём заявок продлится до 28 апреля.

А вот по второму автомобилю процедура закупки завершена. Планировалось приобрести Nissan Qashqai XE 2,0 4WD, 2019 года выпуска, без пробега. Начальная максимальная цена контракта составляла 1,5 млн рублей. Но по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки. Автомобиль с точно такими же техническими характеристиками и требованиями заказчика в настоящее время продаётся у официального дилера Nissan во Владивостоке за 1 622 000 рублей. Возможно, заказчик объявит очередную закупку, после неудачной попытки.

Пользователи соцсетей предполагают, что новые автомобили предназначены для главы и первого заместителя главы Дальнегорского городского

«По дальнегорским дорогам только на джипах и ездить. Иначе как они узнают о нуждах и чаяниях района и города. Беспредел, если правда», — пишут жители города в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Якутии в условиях пандемии коронавируса приняли решение отказаться до конца 2020 года от закупок дорогостоящего оборудования (за исключением медицинского), автомобилей, компьютерной техники, мебели, а также закупок на проведение текущего и капитального ремонта, если только необходимость в них не связана с ликвидацией аварий или чрезвычайных ситуаций.

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Глава Приморья Олег Кожемяко все силы бросил на укомплектование специальных инфекционных госпиталей необходимым оборудованием. Как доложил губернатор президенту РФ Владимиру Путину, к 15 апреля в Приморье развернули 485 коек, 340 из них подключены к кислороду — это 100% от норматива. В наличии 170 аппаратов искусственной вентиляции лёгких — также 100% от норматива. К 28 апреля будет развернуто ещё 948 коек.

Александр Теребилов был назначен на должность главы Дальнегорского городского округа менее года назад на конкурсной основе. С того времени это уже не первый скандал, связанный с местной властью, который выходит не только за пределы города, но и края.

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