Дальнегорск, Приморский край, , 13:01 — REGNUM В Дальнегорске Приморского края жители провели необычную акцию — они устроили «похороны» одной из основных транспортных артерий города — улицы Пионерской, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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У разлившегося «озера» на улице Пионерской стоит венок, на лентах которого написано «Дорогам города от властей Дальнегорска».

С приходом весны и тепла снег, которого за эту зиму выпало большое количество, растаял, а вместе с ним исчез асфальт. Теперь здесь невозможно ни пройти, ни проехать.

Жители сообщают, что дорогу не чистили зимой от снега или чистили очень плохо, для галочки. И теперь с таянием снега асфальт просто смыло — на месте дороги разлилась огромная лужа-озеро. При этом в 2016 году эту дорогу впервые за много лет отремонтировали полностью за счёт местного бюджета, потратив на это более 20 млн рублей.

«Мы действительно радовались тому, что эта дорога была отремонтирована. Но мало отремонтировать дорогу, её надо ещё и содержать. В этом году Пионерскую чистили от снега плохо, и вот результат — снег растаял, а вместе с ним растаял и асфальт. Власти просто похоронили дорогу!» — рассказал житель Дальнегорска.

Подписчики под постом в Instagram иронизируют:

«Венеция, ты ли это?», «Даже не вздумайте это озеро убирать, я уже машину на лодку поменяла»

https://www.instagram.com/p/B93lJWLAPKS/

Жители Дальнегорска сообщают, что после зимы аналогичная картина складывается и на других дорогах города: «Ощущение, что город после бомбёжки!».

Как сообщало ИА REGNUM, жители Ярославля в очередной раз попытались обратить внимание властей на состояние дорог. На двух улицах появились самодельные конструкции с надписью «Эти ямы — памятники истории. Охраняются мэрией Ярославля».