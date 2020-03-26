Дальнегорск, Приморский край, , 11:29 — REGNUM Приморцы в соцсетях обсуждают действия главы Дальнегорска Александра Теребилова, написавшего несколько заявлений в полицию на жителей города, которые развешали к приезду губернатора Олега Кожемяко плакаты на стеле и «похоронили» дороги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам автора поста в Instagram, мэр Теребилов написал уже третье заявление в полицию, где попросил привлечь к ответственности людей, которые критикуют работу местных властей, создают социальную напряжённость, дестабилизируют обстановку в городе и дискредитируют власть.

«Последние заявления господина Теребилова в полицию касались размещения плакатов на стеле города Дальнегорска и траурного видео с улицы Пионерской. Между тем мы, жители ДГО, обращали внимание властей на реальные проблемы города. Но господин Теребилов расценил это как преступление и нарушение закона», — написал автор.

В комментариях жители города пишут:

«Хороший хозяин принял бы к сведению и начал бы действовать, глядишь, и народ бы лицом к власти повернулся».

Есть и те, кто поддерживает градоначальника, успокаивая возмущающихся «кляузами в полицию победителя в номинации «Ябеда города»:

«Дайте человеку работать, вот через три года будет видно».

Как сообщало ИА REGNUM, в Дальнегорске Приморского края жители провели необычную акцию — они устроили «похороны» одной из основных транспортных артерий города — улицы Пионерской — установили у обочины траурный венок, на лентах которого написано «Дорогам города от властей Дальнегорска».