Москва, , 02:30 — REGNUM Приморье выполняет все необходимые требования по недопущению распространения коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Способность Приморья выполнять задачи по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на видеоконференции отметил президент России Владимир Путин. Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, что на сегодняшний день в Приморье зарегистрировано 104 подтвержденных случая заражения, 11 пациентов выздоровели, двух граждан спасти не удалось.

«По вашему поручению к 15 апреля мы развернули все 485 коек, 340 из них подключены к кислороду. Это 100% от норматива. В наличии 170 аппаратов искусственной вентиляции легких — также 100% от норматива. К 28 апреля развернем все 948 коек. По кислороду проблем нет, по ИВЛ сформировали из 166 уже требуемый запас, в том числе включив их из ремонта. Надеемся, что ещё 10 придут из Минпромторга», — сказал губернатор Приморья.

Президент России поблагодарил главу региона за проделанную работу по недопущению распространения инфекции на территории Приморья и готовность учреждений здравоохранения к возможному ухудшению ситуации.

«Олег Николаевич, молодец! Эта часть работы у вас выполнена, в целом, неплохо. Надеюсь, то, что вы сказали будет доведено до конца и задание, которое вы должны выполнить, будет полностью реализовано. Надо такими же темпами двигаться дальше. Мы с вами понимаем, что этого может не потребоваться, но в наличии это должно быть», — обозначил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, оборудование для изготовления медицинских масок поступило в Тульскую область.