Ульяновск, , 11:15 — REGNUM В условиях пандемии коронавируса главными героями становятся врачи, которые ежедневно сталкиваются с угрозой заражения. И эти ситуации показывают не только самоотверженность медицинских работников, но и обнажают проблемы в системе здравоохранения, когда совершать подвиги становится некому. Так произошло в Карсунском районе Ульяновской области, где 113 человек заражены инфекцией, или 67,2% от общего числа инфицированных в регионе. В том числе в пациентов превратились десятки врачей ЦРБ, что фактически привело к проблемам оказания оперативной медицинской помощи, пишет News.ru.

19 апреля губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что продолжает «лично контролировать ситуацию в муниципальных районах, где рост заболевания превышает среднюю динамику по области».

Из них лидирует Карсунский район: по последним данным, в регионе официально подтверждено 168 случаев инфицирования, в том числе 113 человек — в Карсунском районе. Есть двое скончавшихся. Карсун — маленький рабочий посёлок, расположенный в 100 км от Ульяновска, с населением 7,5 тыс. человек (численность населения Ульяновской области — около 1 млн 230 тыс. человек — прим. ИА REGNUM).

Одна из заразившихся — медсестра карсунской районной больницы, которая в марте побывала в ОАЭ и, как сообщалось, после возвращения из отпуска не поставила в известность об этом своё руководство. Здесь стали выявляться десятки заражённых новой коронавирусной инфекцией: по последним данным, в Ульяновской области официально подтверждено 168 случаев заражений, в том числе 113 человек — это жители в Карсунском районе, в том числе врачи.

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Это отразилось на оперативности оказания медицинской помощи, а для кого-то из жителей обернулось семейной и личной трагедией. В частности, портал News.ru опубликовал историю секретаря районного суда, у которой вечером 15 апреля умерла её 46-летняя мать: у неё была высокая температура, кашель.

«Приехала скорая помощь, послушали, сказали, что дыхание жестковатое. Мол, можете обратиться в больницу, но там один врач на весь район, много народа, и ещё не факт, что вас примут», — рассказала она журналистам.

15 апреля в Карсунскую районную больницу прислали бригаду врачей из Ульяновска, к ней отец повёз маму «в надежде, что сделают снимок, а потом отвезут на лечение в город».

«Маме начали делать рентген, ей стало резко хуже, она умерла на руках у папы», — цитирует издание слова жительницы Карсунского района.

Отмечается, что официального диагноза о причине смерти пока нет. При жизни женщину на коронавирус не тестировали.

Собеседница также рассказала журналистам, что с отсутствием медпомощи столкнулась не только её семья. О жалобах жителей сообщают и местные активисты — бывший депутат областного парламента от Карсунского района Денис Гурьянов и депутат регионального парламента Дмитрий Алексеев. К генеральному прокурору России с просьбой провести проверку в Карсунском районе обратился депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ), в том числе в части проверки смертности населения в условиях пандемии коронавируса.

Отметим, что по поручению Генпрокуратуры проверяется информация, опубликованная в интернете, об отказе в госпитализации пациентки из Карсунского района.

После вспышки заражения оперативный штаб в Карсунском районе возглавил губернатор.

«Медицинское обслуживание, по их словам (медицинских работников Карсунского района, — прим. ИА REGNUM), и до эпидемии имело здесь серьёзные огрехи, которые вспышка болезни лишь просто обнажила. Я вынужден был принять ряд жёстких решений — как кадровых, так и управленческих. Мы заменили главврача карсунской больницы, создали на базе постоянно действующий оперативный штаб», — сказал Сергей Морозов, отмечая, что ранее в район был направлен «медицинский десант».

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В муниципалитет были стянуты медицинские силы из Ульяновска и соседних районов, доставлено необходимое оборудование, средства индивидуальной защиты для медработников и жителей. Волонтёры начали тотальный подворовый обход, опрашивая жителей о состоянии их самочувствия. Трижды проводилась дезинфекция ЦРБ.

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«В Карсуне после дезинфекции вновь заработало инфекционное отделение районной больницы. Отделение уже приняло первых пациентов. Здесь работают бригады с Вейшкамского, Майнского, Сурского, Инзенского районов и города Ульяновска. Начинают выздоравливать и возвращаться в строй и сами карсунские врачи», — заявил в видеообращении губернатор Сергей Морозов.

В настоящее время в двух посёлках Карсунского района (Карсуне и Языково) введён карантин, при ухудшении ситуации будет рассмотрена возможность введения межмуниципального режима ЧС.