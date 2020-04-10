Ульяновск, , 12:23 — REGNUM В Ульяновской области 34 вновь выявленных пациента с подтверждённым коронавирусом являются контактными лицами медсестры районной больницы, вернувшейся из заграничного отпуска и вышедшей на работу, не поставив в известность об этом своё руководство. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов говорил о десятках пациентов, у которых 7 апреля первичные тесты на новую коронавирусную инфекцию дали положительный результат. 10 апреля федеральная лаборатория подтвердила наличие вируса у 34 жителей.

«Все 34 человека являются контактными с медицинской сестрой Карсунской районной больницы, которая вернулась 10 марта из ОАЭ без признаков ОРВИ и 13 марта поступила к своим обязанностям, не сообщив работодателю о том, что выезжала за границу», — говорят в оперативном штабе со ссылкой на информацию министерства здравоохранения Ульяновской области.

Медсестра прошла лечение и в настоящее время выписана из больницы. Состояние других пациентов с коронавирусом оценивается врачами как удовлетворительное.

Всего в регионе федеральной лабораторией подтверждено 40 случаев коронавируса. Напомним, 9 апреля в Ульяновской области федеральной лабораторией подтверждён коронавирус у двоих студентов, которые вернулись из Турции. Власти заявляли, что студенты «находились с момента приезда на карантине, поэтому контактных лиц нет».

Отметим, что в Ульяновской области ожидают поступление 358 тыс. масок для региональной аптечной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновская область оказалась на пятом месте в стране по приросту пациентов с установленным коронавирусом. Так, в Москве за сутки подтверждено за сутки 1124 новых случая, в Подмосковье — 182, в Коми — 58, в Санкт-Петербург — 35, в Ульяновской области — 34.

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