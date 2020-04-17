Минск, , 12:41 — REGNUM В Белоруссии необходимо уже со следующей недели приступить к учебному процессу в школах. Об этом сегодня, 17 апреля, о время рабочей поездки в Гродненскую область заявил президент республики Александр Лукашенко.

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«Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно», — подчеркнул белорусский лидер, слова которого приводит пресс-служба главы государства.

По его словам, в деревне с этим проблем нет, ОРВИ уже закончилось.

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"Поэтому могут где-то заниматься — пусть занимаются. Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс, — уточнил Лукашенко. — Надо постепенно начинать учиться. Надо раскручивать этот процесс».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля, не объявляя эпидемии и отрицая необходимость масштабных карантинных мероприятий, президент Белоруссии Александр Лукашенко ещё на неделю продлил школьные каникулы. Предыдущее продление весенних каникул объявлялось с 6 апреля по 11 апреля. Нынешнее продление каникул объявлено до 18 апреля.

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