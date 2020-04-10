Минск, , 20:41 — REGNUM Не объявляя эпидемии и отрицая необходимость масштабных карантинных мероприятий, Александр Лукашенко сегодня, 10 апреля ещё на неделю продлил школьные каникулы. Об этом к вечеру 10 апреля сообщила администрация президента Белоруссии.

Предыдущее продление весенних каникул объявлялось с 6 апреля по 11 апреля. Нынешнее продление каникул объявлено до 18 апреля.

Согласно официальным сообщениям, Лукашенко поддержал предложение министерств образования и здравоохранения о продлении весенних каникул в учреждениях общего среднего образования с учётом складывающейся эпидемиологической обстановки, сезонным подъемом заболеваемости по острым респираторным вирусным инфекциям, гриппу, иным инфекциям и необходимостью стабилизации обстановки.

Школы и другие учреждения образования, тем не менее, предлагают родителям написать заявления об освобождении от занятий «по семейным обстоятельствам». Учителя ссылаются на отсутствие официальной информации, не признавая достойными доверия государственное информагентство БелТА и другие официальные СМИ.

Родителей заставляют переписывать заявления, если в них причиной отсутствия ребёнка в школе указано распространение коронавируса. Учителя и профессорско-преподавательский состав вузов, судя по сообщениям жителей Белоруссии в социальных сетях, не готовы к дистанционному обучению.