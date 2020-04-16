Минск, , 14:47 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции стало хорошим уроком для наркоманов и курильщиков. Об этом заявил 16 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске.

«Для наркоманов и курцов — это хороший урок», — сказал белорусский лидер.

По его словам, в стране есть случаи тяжелых заболеваний пневмонией, а также пневмонией, развившейся из-за коронавируса нового типа. Тем, кто имеет вредные привычки, стоит подумать об образе жизни после прекращения «так называемой пандемии».

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии количество выявленных заражений коронавирусом превысило 4,2 тыс. случаев. Среди заразившихся скончались 40 человек.

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