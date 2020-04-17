Посёлок городского типа Эвенск, Магаданская область, , 07:10 — REGNUM В Эвенске Магаданской области прокуратура выявила нарушение прав учеников, находящихся на дистанционном обучении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства региона.

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«В ходе проверки было установлено, что наборы продуктов, выдаваемые школьникам из многодетных и малообеспеченных семей, а также детям-инвалидам, не соответствовали требованиям о количестве, разнообразии продуктового набора, установленным санитарным законодательством», — пояснили в прокуратуре.

Так, школьникам выдали на пять дней всего по два пакета круп.

Директор школы привлечён к дисциплинарной ответственности.

По предписанию прокуратуры руководство школы сформировало новые наборы, в которые вошли консервированные овощи, тушенка, рыбные консервы, варенье, макароны, творог, йогурт, сок, печенье, сгущенное молоко, гречка, рис, сахар и другие продукты питания.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке льготная категория школьников, обучающихся дистанционно, вместо горячего питания получает денежные выплаты.

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