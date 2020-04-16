Петропавловск-Камчатский, , 10:37 — REGNUM Школьники, отнесённые к льготной категории, находящиеся на дистанционном обучении, вместо горячего питания на Камчатке стали получать деньги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Выплаты стали производиться с 16 апреля и коснулись около 30% от общего числа школьников полуострова. Стоимость трехразового питания в Петропавловске-Камчатском составляет 4 389 рублей, в Тигильском районе — 7 745 рублей.

«Эти дети получают или двухразовое, или трехразовое питание, поэтому мы решили во время дистанционных занятий перечислять деньги семьям ребят», — рассказала зампред правительства Камчатки Виктория Сивак.

Как сообщало ИА REGNUM, 92 тысячи детей в Ростовской области получат продуктовые наборы.