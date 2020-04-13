Белград, , 18:34 — REGNUM Священный синод Сербской православной церкви 13 апреля обратился к государственному руководству Сербии с предложением и просьбой разрешить верующим, которые не находятся в обязательном домашнем карантине, посетить церковь в воскресенье 19 апреля для участия в утренней пасхальной литургии. Об этом говорится в сообщении синода, опубликованном на сайте Сербской православной церкви.

Архиереи СПЦ считают, что правительство могло бы отменить запрет передвижения для граждан с 5 до 10 утра 19 апреля.

Священный синод также выразил негодование по поводу задержания митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия 12 апреля в Черногории, и направил ему «выражения братской любви и солидарности».

Напомним, что ранее мэр Белграда Зоран Радойичич не исключил возможности введения комендантского часа на весь период пасхальных праздников, подчеркнув положительное влияние длительных запретов передвижения для граждан столицы на уменьшение роста зараженных коронавирусом.

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